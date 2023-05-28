Дожди с грозами ожидаются в Новосибирске 29 и 30 мая

В Новосибирске синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами в последние дни мая 2023 года.

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Новосибирске в начале неделе. Осадки наиболее вероятны в понедельник, 29 мая, и вторник, 30 мая. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.

По данным синоптиков, 29 мая ночью осадков не ожидается. Зато днем в понедельник лучше взять с собой зонт.

"Местами кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха составит +19 +24 градуса", — отмечают в Гидрометцентре.

Понедельник также обещает быть ветреным. Днем порывы северо-западного ветра будут достигать 14 метров в секунду.

Похожая погода ждет жителей Новосибирской области и во вторник, 30 мая.

Последний день весны будет теплым: до +23 градусов днем. При этом сохраняется вероятность дождей с грозами и сильным ветром.

Как ранее писал Сиб.фм, днем 27 мая новосибирцев напугала пыльная буря — часть левого берега оказался затянула плотным песчаным облаком. Как выяснилось, это была пыль с золотоотвала.

Напомним, согласно прогнозу погоды на июнь, первый месяц лета будет прохладным и дождливым. Ожидаетс всего 11 солнечных дней.