В Новосибирске песчаная буря с золотоотвала накрыла левый берег

Сильная песчаная буря с золотоотвала СГК накрыла левый берег Новосибирска днем 27 мая.

Сильная песчаная буря накрыла левый берег Новосибирска в субботу, 27 мая. Из-за желтого песчаного облака видимость на дорогах была почти нулевой. Кадры опубликовали подписчики группы «АСТ-54» в ВК.

Как сообщали очевидцы, пыльное облако двигалось со стороны Дивногорского к улице Станционной, на жилые дома. Из-за это не было видно ни автомобилей, ни людей.

Как выяснилось, причиной пыли в воздухе стало долго отсутствие дождей. В СГК пояснили, вточ кромка золотоотвала подсохла, и порыв сильного ветра разнес частицы по городу. Директор ТЭЦ-3 направил на место сотрудников станции для увлажнения участка.

Жителям, страдающим легочными заболеваниями, в подобных случая рекомендуют не появляться на улице. А в случае крайней необходимости закрывать лицо влажной марлевой повязкой и надевать очки.

Ранее жители Новосибирска объявили сбор подписей за чистый воздух из-за едкого запаха серы.

Напомним, в Новосибирске показали фотографию галактики М101. Снимок сделал воспитанник объединения «Практическая астрономия» Большого новосибирского планетария Тимур Марин. Сообщение об этом появилось в группе планетария в ВК.