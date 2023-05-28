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28.05.2023 12:00
общество

Эксперт рассказала о вреде конфликтов в интернете

Freepik, authors: fizkes

Психолог Екатерина Булгакова объяснила, что споры по сети вызывают такие же негативные эмоции, как и живая дискуссия.

Конфликты и споры в интернете вредны для психологического здоровья. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала психолог Екатерина Булгакова.

«То, что спор в Сети, не значит, что он нереален: негативные эмоции и энергозатраты одинаковы. Надо понимать, для чего вы оставляете комментарии в Сети», — пояснила эксперт.

Булгакова подчеркнула, что любой сторонний комментарий и попытка развязать дискуссию воспринимаются как личный выпад и обида.

«Если споры в Сети становятся для вас самоцелью, они могут превратиться в бегство от реальных проблем и даже вызвать зависимость. Интернет-спор может быть эффективен, только если вы знаете оппонента лично», — добавила она.

Напомним, психолог Корнилова посоветовала бороться с тревожностью смехом.

#интернет #конфликт #психолог #вред
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Дарья Бочкун
журналист

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