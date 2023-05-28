Катастрофа неизбежна: математик-пророк Сидик Афган предупредил о страшном дне 17 июля 2023 года

Как песенный «самый лучший день» заходил вчера, так самый худший придёт завтра, уверяет ученый, наделённый даром предвидения. Это самое «завтра», по его расчётам, наступит уже в июле. Остальные подробности читайте ниже.

Начнём с того, что легендарный математик и философ Мохаммад Сидик Афган изобрел уникальную формулу расчёта ближайшего будущего. Она работает как в отношении отдельно взятого человека, так и для целых стран и мира в целом.

Дату семнадцатое июля текущего года (17.07.2023) он назвал самой плохой в 50-летнем цикле исторических событий. Согласно формуле Сидика, отсчёт этого цикла ведётся с семнадцатого июля семьдесят третьего года (17.07.1973) – день переворота в Афганистане, повлиявший на ход мировых событий.

Согласно выводам математика, не только 17 июля 2023 года, но и всё предстоящее лето запомнится рядом противоречивых и даже разрушительных событий, которые прокатятся по всей планете. Кроме попытки шантажа с применением атомного оружия 17 июля, о которой портал «Сиб.фм» писал ранее, в течение всего теплого сезона мировые державы не устоят перед соблазном ядерного шантажа по отношению друг к другу.

Отметим, что свои расчёты Сидик Афган основывает на глубинном анализе глобальных тенденций и закономерностей. Уже очевидно, что напряжение между странами мира возрастает, а это вполне может иметь самые негативные последствия для мирового порядка. Потому учёный пытается «докричаться» до власть предержащих и призывает не исключать вероятность использования радиоактивных материалов с учетом текущей ситуации. Он также добавил, что подобные провокации не останутся без ответа и будут иметь серьезные последствия.

Население мира мудрый математик призвал не бояться предстоящих июльских событий: «Так как случится только, то, что позволит Бог. Главное к этому времени быть в мире с Богом и со всеми людьми», успокоил он.

Кстати сказать, ясновидцы и астрологи разных уровней единодушно и не раз заявляли, что 2023-й — сложный год для всех. И Россию проблемы стороной не обойдут. Однако для нашей страны этот год будет началом подъема.