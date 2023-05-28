Главный котик
ГОРОДА!
ЖМИ!
сегодня
28 мая, 18:54
пробки
6/10
погода
+17°C
курсы валют
usd 79.96 | eur 86.19
сегодня
28 мая, 18:54
пробки
6/10
погода
+17°C
курсы валют
usd 79.96 | eur 86.19
сегодня 16:45
общество проиcшествия

Под Новосибирском пожаловались на коричневую воду из крана

Фото: паблик в "ВК" "АСТ-54"

Жители Коченёвского района покупают бутилированную воду для готовки.

В Новосибирской области, жители Коченёвского района пожаловались на коричневую воду из крана. Об этом они сообщили в паблике в "ВК" "АСТ-54".

По словам местных жителей, под такой водой они вынуждены мыться и стирать свои вещи, а для готовки покупают воду в магазине.

"Посмотрите, как выглядит вода, под которой мы моемся, стираем вещи, а также купаем детей", — жалуются сибиряки.

Фото Под Новосибирском пожаловались на коричневую воду из крана 2
Кроме этого, по их словам, администрация района никак не реагирует на проблему, несмотря на то, что начался поливочный сезон.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске подрядчика наказали за грубое обращение со скульптурой сердца.

ОЦЕНИТЬ статью
1

Дамир Трубников

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в