Под Новосибирском пожаловались на коричневую воду из крана

Жители Коченёвского района покупают бутилированную воду для готовки.

В Новосибирской области, жители Коченёвского района пожаловались на коричневую воду из крана. Об этом они сообщили в паблике в "ВК" "АСТ-54".

По словам местных жителей, под такой водой они вынуждены мыться и стирать свои вещи, а для готовки покупают воду в магазине.

"Посмотрите, как выглядит вода, под которой мы моемся, стираем вещи, а также купаем детей", — жалуются сибиряки.



Кроме этого, по их словам, администрация района никак не реагирует на проблему, несмотря на то, что начался поливочный сезон.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске подрядчика наказали за грубое обращение со скульптурой сердца.