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общество проиcшествия

Под Новосибирском простились с погибшим в зоне СВО Алексеем Давыденко

Фото: администрация Искитима

Погибшего новосибирца в зоне СВО наградили Орденом Мужества.

В Новосибирской области в Искитиме 27 мая похоронили Алексея Давыденко, который погиб в бое за Артемовск 4 мая. Об этом сообщили в администрации города.

Солдат родился и вырос в Искитиме, занимался спортом и отслужил в армии. В октябре 2022 года оправился на спецоперацию. Родные и друзья отзывались о нем как о настоящем мужчине, надежном товарище и сыне.

«Пошел с честью защищать Родину, женщин, стариков и детей русского Донбасса, над которым издеваются уже без малого 9 лет. Алексей погиб, защищая каждого из нас, защищая будущее наших детей, будущее нашей страны. Огромное спасибо родителям, что воспитали настоящего Героя и защитника. Вечная память Алексею!», — произнес прощальную речь председатель Совета депутатов Искитима Юрий Мартынов.

Родственникам погибшего передали Орден Мужества, который ему присвоили за проявленную отвагу в ходе СВО.

Церемония захоронения состоялась на воинском кладбище под залпы орудия и живой оркестр.

Напомним, в Новосибирске жители Первомайки рассказали о похоронах участника СВО Евсеева.

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Дамир Трубников

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