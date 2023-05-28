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общество

Под Новосибирском рыбак наловил полную ванну раков

Фото: сообщество в "ВК" "Рыбалка в Новосибирске"

В Новосибирске рыбак решил скрыть место обитания раков.

В Новосибирской области рыбак наловил большое количество раков. Своим уловом он поделился в сообществе в "ВК" "Рыбалка Новосибирска".

На фотография видно, что мужчина поместил членистоногих у себя в ванной. Однако с любителями рыбалки делиться местоположением с обильным обитание раков не стал.

Фото Под Новосибирском рыбак наловил полную ванну раков 2

"Вновь рак начал появляться в наших просторах. Точное место не расскажу", — отметил он.

Напомним, в Новосибирске рыбак искал владельца швейцарских часов за 100 тысяч рублей.

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Дамир Трубников

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