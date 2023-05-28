Под Новосибирском рыбак наловил полную ванну раков

В Новосибирске рыбак решил скрыть место обитания раков.

В Новосибирской области рыбак наловил большое количество раков. Своим уловом он поделился в сообществе в "ВК" "Рыбалка Новосибирска".

На фотография видно, что мужчина поместил членистоногих у себя в ванной. Однако с любителями рыбалки делиться местоположением с обильным обитание раков не стал.





"Вновь рак начал появляться в наших просторах. Точное место не расскажу", — отметил он.

Напомним, в Новосибирске рыбак искал владельца швейцарских часов за 100 тысяч рублей.