В Новосибирск летняя жара придет в начале июня

В Новосибирск летняя жара до +32 градусов ожидается в начале июня.
В начале июня жители Новосибирска смогут насладиться летней жарой.
Согласно данным «Яндекс.Погоды», весь этот период будет облачно с прояснениями, а к выходным температура воздуха достигнет +30 градусов.
Сайт Gismeteo прогнозирует потепление до +29 градусов в конце недели, а сервис Weather обещает самую жаркую погоду именно в начале месяца, когда в субботу и воскресенье термометры могут показывать до +32 градусов.
Напомним, в конце мая ожидаются дожди с грозами.