В Новосибирск летняя жара придет в начале июня

В Новосибирск летняя жара до +32 градусов ожидается в начале июня.

В начале июня жители Новосибирска смогут насладиться летней жарой.

Согласно данным «Яндекс.Погоды», весь этот период будет облачно с прояснениями, а к выходным температура воздуха достигнет +30 градусов.

Сайт Gismeteo прогнозирует потепление до +29 градусов в конце недели, а сервис Weather обещает самую жаркую погоду именно в начале месяца, когда в субботу и воскресенье термометры могут показывать до +32 градусов.

Напомним, в конце мая ожидаются дожди с грозами.