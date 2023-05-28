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общество

В Новосибирск летняя жара придет в начале июня

Фото: Сиб.фм

В Новосибирск летняя жара до +32 градусов ожидается в начале июня.

В начале июня жители Новосибирска смогут насладиться летней жарой.

Согласно данным «Яндекс.Погоды», весь этот период будет облачно с прояснениями, а к выходным температура воздуха достигнет +30 градусов.

Сайт Gismeteo прогнозирует потепление до +29 градусов в конце недели, а сервис Weather обещает самую жаркую погоду именно в начале месяца, когда в субботу и воскресенье термометры могут показывать до +32 градусов.

Напомним, в конце мая ожидаются дожди с грозами.

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Дамир Трубников

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