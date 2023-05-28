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Авто общество проиcшествия

В Новосибирске автомобиль с огнеопасным грузом снес столб на Бердское шоссе

Фото: группа «АСТ-54» в ВК

В субботу, 27 мая, на Бердском шоссе Новосибирска грузовик с надписью "Огнеопасно" снес фонарный столб.

Грузовик с надписью "Огнеопасно" попал в ДТП на Бердском шоссе в Новосибирске 27 мая. Инцидент произошел разом с АЗС "Топаз". Об этом сообщается в паблике "АСТ-54" в "ВК".

Со слов очевидцев, грузовик врезался в легковушку Nissan Teana. Кроме того, в результате ДТП был поврежден фонарный столб.

Фото В Новосибирске автомобиль с огнеопасным грузом снес столб на Бердское шоссе 2

"По словам наших подписчиков, из-за ДТП по всему шоссе сейчас нет освещения", — отмечается в паблике.

Данных о пострадавших не поступало, на месте работают пожарные.

Как ранее писал Сиб.фм, поздно вечером в пятницу, 26 мая, произошло ДТП на Бердском шоссе – там фура буквально смяла «Ладу» с тремя молодыми парнями.

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Маргарита Мастеркова

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