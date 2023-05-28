В Новосибирске на пляже «Звезда» откроется колесо обозрения высотой с 12-этажный дом

В Новосибирске на пляже «Звезда» откроется новый аттракцион.

С июня на пляже «Звезда» в Новосибирске появится новый аттракцион – колесо обозрения. Об этом сообщили в администрации пляжа.

На сайте «Звезды» уточнили, что высота аттракциона составляет 31 метр, что сопоставимо с 12-этажным домом. Обзор составляет 20 километров, на колесе установлено 18 застекленных кабинок, а из окон открывается вид на реку Обь, Советский район и Бердск.

Открытие нового аттракциона состоится уже в первую неделю июня, после получения заключения Гостехнадзора. Прокатиться на колесе обозрения можно будет ежедневно с 10:00 до 22:00 в течение всего летнего сезона. Аттракцион создан командой «Дом с колесом» и отличается мобильностью – его можно оперативно установить в любой точке города в течение семи дней.

Как ранее писал Сиб.фм, Новосибирск летняя жара придет в начале июня.