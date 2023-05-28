В Новосибирске отдыхающие в Бугринской роще устроили драку с ножами

В парке "Бугринская роща" в Новосибирске между отдыхающими возник конфликт, в ходе которого один из мужчин достал нож.

Драка с поножовщиной произошла в Новосибирске в парке отдыха "Бугринская роща" в субботу, 27 мая. Об этом сообщают подписчики паблика "АСТ-54" в "ВК", который сняли конфликт на видео.

На кадрах видно, как несколько мужчин выясняют отношения, после чего один из участников взял в руки разбитую бутылку и начал угрожать расправой. Его пытался оставить другой мужчина. Также со слов отдыхающих, агрессивный сибиряк был вооружен ножом.

Интересно, что во время инцидента новосибирцы продолжали сидеть в беседках, а дети играли в мяч.

"Когда приехали сотрудники ППС, они сначала забрали виновника, который порезал двух человек. Далее, буквально через 10 минут, виновник вернулся обратно в парк, оделся и, закурив сигарету, отправился в неизвестном направлении", — рассказали очевидцы в соцсети.

Новосибирцы выразили обеспокоенность тем, что опасный мужчина остался на свободе.

"Куда пошёл дальше и случится ли по пути домой что-то ещё — остаётся загадкой", — посетовали горожане.

В региональной полиции инцидент пока не прокомментировали.

Напомним, в минувшие выходные на улице Хилокской в Новосибирске произошла драка с участием мигрантов. Глава СКР Бастрыкин потребовал доложить о расследовании дела.