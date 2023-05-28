В Новосибирске водитель «Соляриса» сбил ребёнка во дворе дома

В Новосибирске 7-летнего ребёнка госпитализировали в больнице после ДТП.

В Калининском районе Новосибирска произошло ДТП с участием ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

По данным ведомства, в воскресенье 28 мая, на улице Богдана Хмельницкого, 46, 30-летний мужчина на "Хёндай Солярис" сбил мальчика во дворе.

Ребёнка госпитализировали в больницу, сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

"На месте работают сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства происшествия", — отметили в ГИБДД.

Напомним, в Новосибирске водитель «Тойоты» врезался в столб и оборвал ЛЭП.