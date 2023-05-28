В Новосибирске водитель «Тойоты» врезался в столб и оборвал ЛЭП

В Новосибирске автолюбитель снёс столб ЛЭП.

В Новосибирске на улице Саввы Коженикова водитель «Тойоты» влетел в столб ЛЭП. Об этом сообщили в телеграм-канале "АСТ-54 Black".

На опубликованных кадрах видно, что японский автомобиль снёс столб, в результате чего оборвались линии электропередач. По словам очевидцев, в результате ДТП погибших нет.

"Вроде все живы, сработала подушка безопасности на переднем сидении",- сообщил автор ролика.

Кроме этого, перед столкновение было слышно резкое торможение, однако следов от шин на дороге не видно.

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске "Делимобиль" врезался в припаркованные автомобили на "Матрешках".