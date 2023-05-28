В Новосибирске заметили мёртвых голубей в фонтане Нарымского сквера

В Новосибирске жители города пожаловались на мертвых голубей в фонтане.

В Новосибирске заметили мёртвых голубей в фонтане Нарымкого сквера 28 мая. Об этом сообщили в тг-канале "АСТ-54 Black".

На опубликованных кадрах видно, что мертвые птицы плавают в воде. Подписчики паблика предположили, что голубей могли убить и бросить в воду, другие же уверены, что те умерли в воде, так как не смогли выбраться.

«Голуби сами туда кинулись. Они садятся в верхнюю чашу и их заливает потоками воды. На моих глазах сегодня один утопился», — утверждает женщина.

Напомним, под Новосибирском пожаловались на коричневую воду из крана.