В Новосибирске запретят ночную парковку на развязке улицы Дуси Ковальчук

В Новосибирске после 5 июня запретят парковаться ночью на развязке улицы Дуси Ковальчук.

В Новосибирске с 5 июня запретят парковаться на развязке улицы Дуси Ковальчук. Об этом сообщили в мэрии города.

Парковка будет запрещена на развязке от улицы Залесского до Танковой. Там установят специальные дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и информационные таблички.

Парковка будет запрещена с 21.00 до 6.00. Как пояснили в администрации, ограничения введены для того, чтобы на этом участке было меньше ДТП.

Напомним, в Новосибирске водитель «Соляриса» сбил ребёнка во дворе дома.