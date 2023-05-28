Житель Новосибирска купил в центре города кешью с червями

В Новосибирске в центре города продают орехи с червями.

В Новосибирске мужчина с ребёнком купил упаковку кешью, однако в орехах они обнаружили червей. Об этом сообщили в паблике в "ВК" "АСТ-54".

По словам мужчины, кешью он приобрел в магазине на улице Ленина, недалеко от оперного театра.

"Приобрел орехи кешью с червями внутри. Мы их взяли с ребёнком", — жалуется покупатель.

Кроме этого, мужчина добавил, что в магазине эта пачка была последней.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском рыбак наловил полную ванну раков.