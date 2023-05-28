Жительница Новосибирска раскритиковала водителей за безразличие на дороге

Жительница Новосибирска рассказала, как ее автомобиль заглох на Бугринском мосту, но никто не остановился помочь.

Жительница Новосибирска Алена раскритиковала водителей за безразличие к другим участникам дорожного движения после того, как заглохла на Бугринском мосту. Долгое время никто не соглашался взять автоледи на буксир, пока на помощь не пришел владелец серой "девятки".

Со слов сибирячки, поломка ее авто произошла днем в субботу, 27 мая.

Женщина ехала на дачу с ребенком. Также в машине находился кролик и рассада.

"Думаю, благо есть трос, зацепила, стою голосую с мыслями, что хоть с моста меня бы стащили. Трос был, а вот водителей желающих помочь НЕТ. На ветру пока голосовала замёрзла жутко", — написала в паблике "АСТ-54" в ВК сибирячка.

По ее мнению, в водительском сообществе Новосибирска осталось мало "человеческого".

"Ни пропустить, ни уступить, ни помочь. Зато всё чаще — нахамить, подрезать, поджать, посмотреть на беду и поехать дальше, ну можно на телефон ещё поснимать...", — посетовала женщина.

Впрочем, помощь хозяйке заглохшего авто все же оказали. Водитель Лады взял машину Алены на буксир. За это женщина выразила спасителю благодарность — от себя, ребенка и своего кролика.

"Хочу поблагодарить молодого человека за помощь! Здоровья вам и вашим близким! Вашей жене очень повезло, что рядом с ней настоящий мужчина!", — написала она слова благодарности.

Напомним, в ночь на 28 мая водитель каршерингового авто врезался в припаркованные машины на "Матрешках".