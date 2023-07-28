Бастрыкин поручил проверить состояние памятника Героям-Панфиловцам в Новосибирске

Следственный комитет заинтересовался аварийным состоянием монумента.

Состояние стелы Героям-Панфиловцам в Новосибирске привлекло внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

Стела, посвященная подвигу советских солдат в годы Великой Отечественной войны, находится в аварийном состоянии с прошлого года. На монументе выцвели надписи и изображения, часть памятника скрыта ветками расположенного рядом дерева, уточнили в СК.

В связи с этим, Следственным управлением СК России по Новосибирской области была начата процессуальная проверка по данному делу.

Напомним, в прошлом году житель села Толмачёвский сельсовет рассказал о разрушении памятника Солдату-освободителю. По словам мужчины, при транспортировке монумента была разрушена часть постамента. Он уточнил, что это произошло во время демонтажа памятника с территории стадиона школы №61. В администрации населённого пункта отметили: мемориал был перевезён в специальную организацию, где в настоящее время осуществляется его реставрация. При этом монумент находится в 100%-й целостности.