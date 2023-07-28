Новосибирская область встречает «Архипелаг 2023»: жителям региона напоминают о мерах безопасности

28 июля в Новосибирской области стартовал проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2023». За 10 дней интенсива пройдет более 100 мероприятий деловой программы.

Среди ключевых площадок «Архипелага 2023»:

- Новосибирский государственный университет — трек «Архитектура неба»;

- Новосибирский государственный технический университет — трек «Качество жизни в регионах»;

- Биотехнопарк и лицей в наукограде Кольцово — трек «Человек+».

Сейчас тема беспилотья — одна из наиболее актуальных для страны, поэтому самой масштабной станет площадка «Архитектура неба». В рамках интенсива проведут более 100 соревнований беспилотных летательных аппаратов, эта площадка станет одной из самых массовых. Боевой слет «Дронница» проведет на «Архипелаге 2023» выездные показательные соревнования специально для участников проектно-образовательного интенсива.

Организаторы напоминают гостям мероприятия о том, что для участия в соревнованиях необходима регистрация — самостоятельный запуск дронов на площадках «Архипелага» запрещен в связи с требованиями безопасности. Доступ на площадки интенсива осуществляется по специальным регистрационным бейджам — правила их выдачи представлены в личных кабинетах участников форума и аккредитованных журналистов.

Подробнее с информацией о работе площадок «Архипелага 2023» можно ознакомиться на официальном сайте интенсива.

«Архипелаг» — ежегодный проектно-образовательный интенсив для индивидуальных участников, лидеров стартапов, инвесторов, руководителей компаний и предприятий, представителей регионов, вузов, которые развивают проекты в сфере новых технологий. Организаторами интенсива выступают Правительство Новосибирской области, Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), Агентство стратегических инициатив, Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.