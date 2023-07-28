Под Новосибирском вторые сутки ищут 12-летнюю девочку

Ребёнок пропал без вести в Новосибирской области.

Поиск пропавшей 12-летней девочки Марии Мосиной продолжается под Новосибирском. Она исчезла 27 июля в городе Искитим Новосибирской области после прогулки и до сих пор не вернулась домой. Волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт Новосибирская область" привлечены к поиску и распространили ориентировку на пропавшую.

Приметы пропавшей девочки: её рост составляет 165 сантиметров, она имеет плотное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. В момент исчезновения Мария была одета в бежевую футболку, темно-зеленые джинсы и черные кеды с белой шнуровкой.

В случае наличия информации о местонахождении Марии волонтёры просят сообщить по телефону горячей линии "ЛизаАлерт Новосибирская область" по номеру 8 (800) 700-54-52 или обратиться в полицию по номеру 112.

Напомним, под Новосибирском задержаны трое полицейских по делу о пропаже ребёнка в 2010 году.