Под Новосибирском проверяют бывших и действующего полицейских по делу о пропаже ребёнка в 2010 году

В Новосибирской области в деле о пропаже девочки 13-летней давности появились подозреваемые.

В Новосибирской области получило продолжение дело о пропаже 15-летней школьницы Натальи Матюхиной. Девочка исчезла 13 лет назад, и её местонахождение оставалось неизвестным с 2 марта 2010 года. В полиции предполагали, что было совершено убийство.

27 июля в Усть-Таркском Новосибирской области были задержаны трое сотрудников местного отделения полиции, пишет издание «Знамя труда». Предполагается, что их задержание связано с делом о пропаже Натальи Матюхиной, которое уже прошло 13 лет. Во время задержания сотрудники полиции были одеты в балаклавы и не имели опознавательных знаков.

В ГУ МВД России по Новосибирской области Сиб.фм сообщили, что уточняют информацию. В СУ СКР России по региону не прокомментировали заявление газеты. В каком статусе находятся задержанные по делу о пропаже ребёнка, не сообщается.

В день исчезновения девочка была одета в черную вязаную шапочку, черную болоньевую куртку, темно-синие джинсы и черные кроссовки.

Напомним, тело последней пропавшей туристки из Новосибирска нашли в Бурятии.

UPD: В ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что проводится проверка в отношении двух бывших сотрудников полиции и одного действующего.