Под Новосибирском проверяют бывших и действующего полицейских на причастность к пропаже ребёнка

В Новосибирской области ребёнок пропал без вести 13 лет назад.

Двух бывших и одного действующего сотрудника полиции проверяют на причастность к пропаже ребёнка в 2010-м году. Об этом в пятницу сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

«Сотрудники собственной безопасности во взаимодействии с УУР областного полицейского Главка и СУ СК России по Новосибирской области проверяют двух бывших и действующего сотрудника одного из территориальных органов внутренних дел Новосибирской области, возможно причастных к безвестному исчезновению несовершеннолетней местной жительницы», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

В случае подтверждения вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законом, уточнили в МВД.

Напомним, в Новосибирской области получило продолжение дело о пропаже 15-летней школьницы Натальи Матюхиной. Девочка исчезла 13 лет назад, и её местонахождение оставалось неизвестным с 2 марта 2010 года. В полиции предполагали, что было совершено убийство.

Ранее Сиб.фм сообщал, что тело последней пропавшей туристки из Новосибирска нашли в Бурятии.