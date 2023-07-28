Тело последней пропавшей туристки из Новосибирска нашли в Бурятии

Жительница Новосибирска погибла в результате неудачного сплава по реке.

В Бурятии спасатели обнаружили тело последней туристки из Новосибирска, пропавшей без вести после сплава по реке. Об этом в пятницу сообщили в МЧС России.

Спасатели работали в течение двух дней, применяя катамараны и вертолеты, чтобы облететь район реки Ара-Буректай в Республике Бурятия, где последний раз видели пропавшую. Тело туристки обнаружено на реке Снежной, неподалеку от горы Шапка Мономаха. Поисковые работы завершены, и теперь следствие будет разбираться в причинах и обстоятельствах этой трагедии.

Пропавшая была участницей сплава по горной реке, когда на опасном участке катамаран перевернулся.