сегодня
28 июля, 14:48
пробки
4/10
погода
+20°C
курсы валют
usd 90.02 | eur 100.2
сегодня
28 июля, 14:48
пробки
4/10
погода
+20°C
курсы валют
usd 90.02 | eur 100.2
сегодня 12:32
проиcшествия

Тело последней пропавшей туристки из Новосибирска нашли в Бурятии

Фото: МЧС России

Жительница Новосибирска погибла в результате неудачного сплава по реке.

В Бурятии спасатели обнаружили тело последней туристки из Новосибирска, пропавшей без вести после сплава по реке. Об этом в пятницу сообщили в МЧС России.

Спасатели работали в течение двух дней, применяя катамараны и вертолеты, чтобы облететь район реки Ара-Буректай в Республике Бурятия, где последний раз видели пропавшую. Тело туристки обнаружено на реке Снежной, неподалеку от горы Шапка Мономаха. Поисковые работы завершены, и теперь следствие будет разбираться в причинах и обстоятельствах этой трагедии.

Пропавшая была участницей сплава по горной реке, когда на опасном участке катамаран перевернулся.

Напомним, 6 июля в результате крушения четырех катамаранов в горной реке Снежной оказались в воде восемь туристов из Новосибирской области. Семеро из них удалось выжить, однако поиски восьмой туристки не дали результатов.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Александр Борисов
журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в