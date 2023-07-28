Страна будет уничтожена до пепла: всплыло страшное пророчество Ванги о судьбе государства

Ключевые события современной истории, которая творится на наших глазах, сбываются с невероятной скоростью и судя по пророчествам Ванги одна из стран-участниц текущего геополитического конфликта исчезнет с карты мира. Портал «Сиб.фм» публикует подробности малоизвестного предсказания болгарской ясновидящей.

До сих пор об этом высказывании Ванги было неизвестно. Не исключено, что толкователи её наследия не спешили обнародовать эту информацию в силу того, что оно казалось им маловероятным. Кстати, подобное случилось и с предсказанием Вангелии о самом опасном дне для всей Земли: «Дата 22.02.2022 поделит всё на «до» и «после». Россия разоблачит переговорщиков, плетущих против неё козни. Мир наступит, когда «младший брат уступит старшему», к России вернутся её «младшие сёстры» — Украина и Белоруссия, к ней потянутся и Сербия, и Греция, а союз европейских государств падёт под давлением Востока», эти слова ещё пару лет назад прозвучали бы, как бред.

Кроме того, в год, когда Зеленский только заканчивал среднюю школу, Ванга уже предрекла его президентство: «Порох (подразумевался Порошенко – прим.ред) падёт, и придёт ему на смену зеленый господарь». Тогда эти слова звучали, как неразрешимый ребус.

Толкователи пророчеств Ванги уверяют, что все события, которые происходят сегодня на Украине, она предвидела еще якобы 27 лет назад. Так, по словам личного переводчика ясновидящей Стояна Петрова, она часто говорила, что власть на Украине будет часто меняться и «каждый раз будет всё хуже и хуже», а Зеленский станет последним президентом Незалежной: «Придет зеленый господарь молодой и веселый, все будут ему в ладошки хлопать, но он такой бестолковый, что доведет страну до ручки. Не будет этой страны. Она будет стёрта с лица Земли, как и вся Европа», говорила слепая провидица. Также, по её мнению, прекратят свое существование Штаты, раздробившись на отбельные государства.

Однако проверить эту информацию может только время.