В Новосибирске глава МЧС прокомментировал гибель мужчины на гидроцикле

В Новосибирске утонувший при катании на гидроцикле мужчина был без спасательного жилета.

Начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов прокомментировал гибель 39-летнего мужчины, который утонул при падении с гидроцикла в Обском море. По словам главы ведомства, погибший был без спасательного жилета.

"Как в голову такое может прийти — устраивать покатушки на гидроцикле без спасательного жилета?", — прокомментировал Орлов в ходе пресс-конференции в ТАСС 28 июля.

Всего с начала года в Новосибирской области во время купания утонули 34 человека, 12 из которых находились в состоянии опьянения.

Как ранее писал Сиб.фм, для обнаружения и извлечения пропавшего, водолазы и спасатели МЧС России совершили множество подводных спусков. Они обследовали более 46 квадратных километров акватории и прибрежной зоны на катере, а также 68 900 квадратных метров дна водохранилища на глубине до 6 метров.

Мужчина, напомним, пропал 23 июля. В Новосибирском водохранилище он катался на гидроцикле и выпал за борт.