В Новосибирске названы водоемы, где чаще всего тонут люди

В МЧС рассказали о самых опасных водоёмах для новосибирцев.

Чаще всего люди тонут в Котловане на Юго-Западном жилмассиве, на реке Иня в Первомайском районе, Новосибирском водохранилище, в Бердском заливе и в реке Бердь, сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов в ходе пресс-конференции в ТАСС в пятницу.

По последним данным, с начала сезона утонули уже 34 человека. Из общего числа утонувших 18 человек погибли во время одиночного купания, а еще 16 человек находились в местах, не предназначенных для купания. 12 человек утонули в состоянии алкогольного опьянения, что составляет почти треть всех случаев гибели на воде.

Орлов отметил, что все происшествия имели место на водоемах, где не было организовано дежурство спасателей. Отсутствие контроля на таких водоемах становится опасной проблемой, приводящей к непоправимым последствиям.

Одной из наиболее тревожных статистических цифр является гибель водолазов-подростков. В 2023 году в области утонули 8 детей, которые находились у воды без контроля взрослых.

Напомним, в Новосибирской области 12 человек утонули в состоянии опьянения.