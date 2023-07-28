В Новосибирске опубликован рейтинг колледжей с самыми худшими отзывами в 2GIS

Рейтинг учебных заведений был составлен в Новосибирске.

В Новосибирске опубликован рейтинг колледжей, основанный на отзывах пользователей 2GIS. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск».

Последнее уместно занял Новосибирский медицинский колледж, получивший всего 2,2 балла. Пользователи отметили его аварийное состояние, особенно строения на улице Забалуева, и негативное отношение со стороны преподавателей.

Следующее место (2,4 балла) занял Новосибирский строительно-монтажный колледж. В отзывах упоминается огромное количество бюрократии и сложности получения справок. Студенты также жалуются на задержку с отсрочками в военкоматы.

На третьем месте с результатом 2,6 балла оказался Новосибирский колледж промышленных технологий. Пользователи выделяют проблемы с оборудованием, цены в столовой и жилищные вопросы, такие как несправедливые выселения из общежития.

С рейтингом 2,8 балла, на четвертой позиции, расположился Новосибирский архитектурно-строительный колледж. В комментариях студентов обозначена фамильярность со стороны сотрудников, проблемы с питанием и недостаток оборудования для обучения.

Пятёрку замыкает Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака, который получил 3 балла. Студенты жалуются на отсутствие качественного ремонта и неправильную оценку преподавателями, а также на ограниченные возможности для занятий спортом.

Напомним, ранее в Новосибирске был опубликован список худших вузов по отзывам 2GIS.