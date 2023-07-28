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Авто общество

В Новосибирске прошли соревнования по автозвуку от ЕММА-РОССИЯ

Фото: Денис Шмаков / Сиб.фм; EMMA РОССИЯ

Как прошли соревнования по автозвуку и тюнингу от ЕММА-РОССИЯ — в фотоотчёте «Сиб.фм».

22 июля в рамках календаря всероссийских соревнований на площадке перед ТЦ МОСТ (проезд Энергетиков, 17) в Новосибирске прошли соревнования по автозвуку и тюнингу «Кубок Сибири» от Федерации автозвукового спорта ЕММА-РОССИЯ. Фотокорреспондент «Сиб.фм» побывал на мероприятии и поделился самыми яркими кадрами соревнований.

Фото В Новосибирске прошли соревнования по автозвуку от ЕММА-РОССИЯ 2

Фото В Новосибирске прошли соревнования по автозвуку от ЕММА-РОССИЯ 3

Фото В Новосибирске прошли соревнования по автозвуку от ЕММА-РОССИЯ 4

EMMA-РОССИЯ — это создание и представление автомобилей, оборудованных качественными аудиосистемами, демонстрация элементов тюнинга, популяризация car audio и tuning брендов и выявление их преимуществ — такова суть соревнований по автозвуку.

Фото В Новосибирске прошли соревнования по автозвуку от ЕММА-РОССИЯ 5

Фото В Новосибирске прошли соревнования по автозвуку от ЕММА-РОССИЯ 6

На «Кубке Сибири» собралось около 120 участников. Главной целью соревнований стала популяризация качественного звука в автомобилях и привлечение молодёжи к ремесленным профессиям, таким как тюнинг автомобилей.

Фото В Новосибирске прошли соревнования по автозвуку от ЕММА-РОССИЯ 7

Фото В Новосибирске прошли соревнования по автозвуку от ЕММА-РОССИЯ 8

Фото В Новосибирске прошли соревнования по автозвуку от ЕММА-РОССИЯ 9

В 2000 году состоялись первые мероприятия такого формата в России. Зрелищные состязания прошли и в Новосибирске.

Фото В Новосибирске прошли соревнования по автозвуку от ЕММА-РОССИЯ 10

Фото В Новосибирске прошли соревнования по автозвуку от ЕММА-РОССИЯ 11

Фото В Новосибирске прошли соревнования по автозвуку от ЕММА-РОССИЯ 12

Из года в год соревнования по автозвуку и тюнингу всё больше и больше привлекают к себе внимание новых автомобилистов-участников и зрителей.

Фото В Новосибирске прошли соревнования по автозвуку от ЕММА-РОССИЯ 13

Фото В Новосибирске прошли соревнования по автозвуку от ЕММА-РОССИЯ 14

Как отмечают организаторы, сегодня автозвуком увлечено большое количество людей с разным достатком, от владельцев отечественного автопрома до обладателей импортных автомобилей бизнес-класса.

Фото В Новосибирске прошли соревнования по автозвуку от ЕММА-РОССИЯ 15

Фото В Новосибирске прошли соревнования по автозвуку от ЕММА-РОССИЯ 16

За последние годы площадками официальных этапов соревнований становились такие города как Ессентуки, Саратов, Екатеринбург, Владивосток, Волгоград, Тверь, Хабаровск, Выборг, Ростов-на-Дону, Челябинск, Санкт-Петербург, Ярославль, Пермь, Минск, Белгород, Москва, Краснодар.

Фото В Новосибирске прошли соревнования по автозвуку от ЕММА-РОССИЯ 17

Фото В Новосибирске прошли соревнования по автозвуку от ЕММА-РОССИЯ 18

Соревнования в Новосибирске ежегодно собирали от 5 000 до 10 000 зрителей и участников. Как прошли соревнования EMMA-РОССИЯ в 2023 году — в фотоотчёте «Сиб.фм».

Фото В Новосибирске прошли соревнования по автозвуку от ЕММА-РОССИЯ 19

На мероприятии выступали творческие коллективы. Хедлайнером стала группа «Выходной Band».

Фото В Новосибирске прошли соревнования по автозвуку от ЕММА-РОССИЯ 20

Фото В Новосибирске прошли соревнования по автозвуку от ЕММА-РОССИЯ 21

Фото В Новосибирске прошли соревнования по автозвуку от ЕММА-РОССИЯ 22

Фото В Новосибирске прошли соревнования по автозвуку от ЕММА-РОССИЯ 23

В конце соревнований победителям вручили кубки и почётные призы.

Фото В Новосибирске прошли соревнования по автозвуку от ЕММА-РОССИЯ 24

Фото В Новосибирске прошли соревнования по автозвуку от ЕММА-РОССИЯ 25

Фото В Новосибирске прошли соревнования по автозвуку от ЕММА-РОССИЯ 26

Фото В Новосибирске прошли соревнования по автозвуку от ЕММА-РОССИЯ 27

Фото В Новосибирске прошли соревнования по автозвуку от ЕММА-РОССИЯ 28

Фото В Новосибирске прошли соревнования по автозвуку от ЕММА-РОССИЯ 29

Фото В Новосибирске прошли соревнования по автозвуку от ЕММА-РОССИЯ 30

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Диана Джафарова
журналист

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