В Новосибирске заявили о давлении на присяжных по делу оправданного блогера Гомзякова

Вчера, 27 июля, в Ленинском районном суде Новосибирска огласили оправдательный приговор блогеру Анатолию Гомзякову: в третий раз коллегия присяжных заседателей посчитала недоказанной его причастность к убийству подписчика Алексея Хребтова. Впрочем, сегодня потерпевшая сторона заявляет о воздействии на присяжных.

Суд присяжных вынес вердикт по делу тревел-блогера Анатолия Гомзякова 26 июля. Коллегия присяжных заседателей была собрана в июне для того, чтобы озвучить коллективное решение: виновен ли собутыльник в убийстве Алексея Хребтова.

Изначально в основной состав коллегии присяжных заседателей входили трое мужчин и трое женщин, но в итоге один из них попал в больницу. Вместо него в состав коллегии вошла ещё одна женщина.

После того, как присяжные пришли к выводу о невиновности Анатолия Гомзякова, судье ничего не оставалось, как вчера, 27 июля, озвучить оправдательный приговор.

«Решение присяжные заседатели приняли единогласное: они посчитали недоказанными события совершённого преступления, соответственно, вину Гомзякова – недоказанной»,

- рассказали Сиб.фм в Ленинском районном суде.

После оглашения приговора прокуратура и адвокат потерпевшей стороны взяли паузу, чтобы прийти к выводу: будет ли четвёртый круг судебного разбирательства.

Впрочем, судя по настрою потерпевшей стороны – будет: корреспонденту Сиб.фм написали друзья погибшего Алексея Хребтова, которые и собирали деньги на адвоката. Они считают, что в судебном процессе вновь были нарушения.

«С постановленным вердиктом присяжных заседателей мы (друзья погибшего) крайне не согласны. Поскольку нам, со слов потерпевшей (мы находимся в очень близких отношениях с мамой убитого, так как были друзьями с Хребтовым), известно о том, что на присяжных оказывалось воздействие со стороны защиты подсудимого,

- заявили друзья Хребтова. – Есть официальная жалоба от потерпевшей стороны. В настоящее время последними присяжными не признан факт убийства Хребтова. Однако предыдущими вердиктами убийство было установлено. Но Гомзяков был оправдан в связи с непричастностью».

Это обращение написали трое друзей Алексея Хребтова – Алексей, Екатерина и Максим. Они утверждают, что гособвинителями были предоставлены множество доказательств, которые говорят о том, что Хребтову была нанесена колото-резанная рана в висок именно в его квартире, поскольку имелись следы крови.

«Допрошенный эксперт говорил о том, что пятна крови, образованные после колото-резаного удара, принадлежат Хребтову, — приводят аргументы друзья. — Кроме того, снаружи балконного стекла Хребтова обнаружены именно медленного скольжения капель крови, что говорит о том, что он был выброшен со своего балкона. Все эти доказательства говорят об убийстве Хребтова в его квартире».

Потерпевшая сторона вновь настаивает, что к случившемуся причастен именно Анатолий Гомзяков. Адвокат матери погибшего Людмилы Хребтовой указывал, что он осматривал место, где находился труп, а с потерпевшей блогер даже не попробовал заговорить.

«Когда ты не виноват, то ты сделаешь все, что бы тебя таковым не считали. Здесь же, с самого первого дня, Гомзяков разыгрывает бесконечные спектакли, с ложным ковидом, с бегством в горы и бесконечной, акцентирую, с бесконечной сменой собственных показаний! Ведь с самого начала он даже не говорил о сне, эта версия у него появилась позже, благодаря работе целой команды адвокатов»,

- считает друг Алексей.

Справедливости ради, следует отметить, что в последнем процессе был один адвокат Михаил Сучков. Напомним, Сиб.фм уже подробно писал, какие показания в третьем процессе давал Анатолий Гомзяков, также появилась версия, что собутыльники подрались из-за кошки.