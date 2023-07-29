Певец Шура дал концерт в родном Новосибирске

Артист Шура выступил в ночном клубе в центре Новосибирска.

В пятницу, 28 июля, популярный певец Шура выступил в Руки Вверх! Баре в Новосибирске. Фото и видео с выступления опубликовали в соцсетях.

Шура на концерте исполнил легендарные хиты «Твори добро», «Отшумели летние дожди» и другие популярные песни.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Шура вернулся к эпатажным образам из 90-х. В 47 лет начал выступать и выкладывать фотографии в необычных образах, которыми он прославился 30 лет назад, в 90-е. На афишах и в соцсетях он показывает себя в необычной одежде и с макияжем на лице. Кроме изменения образа в соцсетях, поменялся и его облик на концертах: он начал возвращать в свой образ блестящие "слёзы".

Впервые эпатажные образы Шура начал использовать в девяностые. Он выходил на сцену в женских лосинах ядовитого цвета, в кофтах с бахромой и перьями.

Поклонники Шуры оценили "ренессанс" экстравагантного мейкпапа певца, но обеспокоились, что он в смене образа может снова дойти до потери зубов.

Также певец из Новосибирска Шура напился и сорвал премьеру МХАТа — эту историю рассказал Денис Клявер в эфире нового шоу на YouTube актёра Стаса Ярушина,