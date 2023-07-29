Под Новосибирском задержали бывших полицейских по делу об убийстве школьницы в 2010 году

В Новосибирской области задержали полицейского и двух его бывших коллег по делу об убийстве девочки 13 лет назад.

В марте 2010 года в Усть-Таркском районе Новосибирской области без вести пропала 15-летняя школьница. Спустя 13 лет, 27 июля 2023 года, по этому делу задержали двух бывших полицейских и одного действующего. Об этом сообщает местная газета «Знамя труда».

Задержание производили люди в балаклавах без опознавательных знаков. По словам очевидцев, при задержании и обысках присутствовали понятые.

Весной 2023 года Следственный комитет по Новосибирской области объявил о возобновлении дела о пропаже школьницы. 13 лет назад трое задержанных были причастны к расследованию исчезновения подростка. Сейчас их проверяют на причастность к преступлению

«На протяжении этого времени следователи совместно с сотрудниками МВД по Новосибирской области тщательно собирали, систематизировали и проверяли информацию, которая способствовала установлению обстоятельств исчезновения несовершеннолетней и причастных к этому лиц. Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области.

Также в Новосибирске год назад мигрант Хамроев зарезал 17-летнюю школьницу. Сиб.фм собрал полную историю этого преступления и начала его расследования.