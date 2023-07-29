Раскрыты подробности исчезновения 15-летней девочки под Новосибирском

К исчезновению 15-летней Натальи Матюхиной из Новосибирской области могут быть причастны бывшие полицейские. В Новосибирской области обнародованы новые детали дела об исчезновении в 2010 году 15-летней девочки. Наталья Матюхина пропала в селе Яркуль Усть-Таркского района, когда возвращалась домой от подруги, после этого о судьбе ребенка ничего не было известно. Сейчас расследование сдвинулось с мертвой точки. Как сообщает телеграм-канал Baza, к исчезновению девочки-подростка могут быть причастны бывшие сотрудники полиции.

По данным источник тг-канала, в день пропажи Натальи Митюхиной бывшие правоохранители сели за руль в нетрезвом состоянии и насмерть сбили девочку. По версии источника, они сначала спрятали тело в багажник, а затем захоронили.

Сообщается также, что после исчезновения девочки двое полицейских уволились из органов МВД — один через 10 дней после пропажи подростка, второй — через пару месяцев.

Как ранее писал Сиб.фм, на днях под Новосибирском были задержаны экс-полицейские. Задержание производили люди в балаклавах без опознавательных знаков.