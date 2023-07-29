сегодня
29 июля, 21:03
пробки
1/10
погода
+24°C
курсы валют
usd 90.97 | eur 99.95
сегодня
29 июля, 21:03
пробки
1/10
погода
+24°C
курсы валют
usd 90.97 | eur 99.95
сегодня 15:55
общество проиcшествия

В Новосибирске 4 полицейские машины погнались за Hyundai Solaris

Фото и видео: группа «АСТ-54» Вконтакте

В Новосибирске полицейские устроили погоню за Hyundai Solaris.

Утром в субботу, 29 июля, в Новосибирске полицейские устроили погоню за Hyundai Solaris. Его начали ловить на площади Маркса, а догнали только в Центральном районе. Видео от очевидца погони опубликовали в группе «АСТ-54» Вконтакте.

Когда автор видео начала снимать, за машиной уже гнались три полицейских автомобиля, а позже к ним присоединился четвёртый экипаж.

Финальную сцену погони девушка сняла на Октябрьской магистрали: Hyundai Solaris все же остановили. Видно, что у него разбита передняя часть корпуса.

Предыдущая полицейская погоня за нарушителем в Новосибирске проходила за 5 дня до этой, 24 июля. Land Cruiser уходил от погони и врезался в автомобиль ДПС.

Также в Новосибирской области несколько человек в автомобиле упали с откоса в Обское море.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Сергей Щукин
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в