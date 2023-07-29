В Новосибирске нумеролог рассказала о судьбе главы ЧВК "Вагнер" Пригожина

Нумеролог из Новосибирска Ольга Скоромных рассказала, как дата рождения Евгения Пригожина повлияла на его судьбу.

Новосибирский нумеролог Ольга Скоромных рассказала о судьбе главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина на основании его даты рождения. По словам эксперта, в конце июня главный "музыкант" страны находился в опасной, критической ситуации.

"Крах статуса, потеря власти, порча деловой репутации, смещение с должности, интриги, подводные игры. Все это сопровождается насилием, риском заключения в тюрьму", — рассказала Сиб.фм Ольга Скоромных.

Уход в "энергетический минус" дорого обошелся Евгению Пригожину, считает нумеролог. В натальной карте создателя частной военной компании она увидела не только "преграды на пути", но и глобальные проблемы с государством.

"В глобальном смысле это проблемы с государством, законом, предательство, проблемы с властью, проигрыши в судах. Вот такая вот негативная история", — добавила Скоромных.

Читая натальную карту Пригожина, нумеролог рассказала, что видит поистине уникального человека. Сочетание цифр в дате рождения и их комбинации характеры для настоящих ораторов и лидеров. По словам Скоромных, глава ЧВК обладает даром генерировать гениальные идеи и увлекать за собой других.

Как ранее писал Сиб.фм, после попытки вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" 24 июня Евгений Пригожин покидал Россию, военная компания прекратила набор добровольцев для участия в СВО.

Напомним, ранее физиогномист Алёна Груздова провела диагностику личности пропавшего генерала СВО Сергея Суровикина из Новосибирска. По её словам, такими же чертами лица обладали Александр Суворов и Василий Чапаев. Эксперт отметила, что Суровикин склонен к жестким и решительным поступкам.