В Новосибирске пассажир с ножом напал на водителя такси

В Новосибирске задержан 30-летний мужчина за разбойное нападение с ножом на таксиста.

В Новосибирске пассажир такси напал на водителя после завершения поездки. Угрожая таксисту ножом, мужчина потребовал отдать выручку. С 5 тысячами рублей он скрылся, после чего водитель обратился в полицию.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, подозреваемый в разбойном нападении был оперативно задержан сотрудниками уголовного розыска. Им оказался 30-летний житель Заельцовского района. Дома у мужчины обнаружен нож. Украденные деньги он успел потратить.

Как выяснилось, мужчина уже был судим за незаконный оборот наркотических средств. Теперь в отношении новосибирца возбуждено дело по статье "Разбой".

Сейчас полицейские проверяют опасного пассажира на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске в приложении популярного сервиса такси появился новый тариф «Вместе»: ради экономии пассажиры могут согласиться на поездку с попутчиками.

Напомним, 28 июля в Барабинском районном суде Новосибирской области приговорили 17-летнего подростка, зарезавшего таксиста на привокзальной площади.