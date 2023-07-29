В Новосибирске погибшего бойца ЧВК "Вагнер" просят признать ветераном боевых действий

В Новосибирске родители добровольца ЧВК "Вагнер", который погиб в ходе спецоперации, просят признать их сына ветераном боевых действий.

В Новосибирске родственники погибшего на СВО члена ЧВК "Вагнер" просят признать сына ветераном боевых действий. С вопросом о получении такого статуса родители бойца обратились к депутату Заксобрания региона Игорь Умербаеву, который входит в межведомственную группу по проблемам военнослужащих.

Мать и отец военнослужащего рассказали, что в марте 2023 года их сын отправился добровольцем в зону СВО. В мае он погиб в бою.

Также на прием к депутату обратилась мать добровольца, пропавшего без вести на СВО весной 2023 года. Сибирячка попросила помочь отыскать сына.

Игорь Умербаев пообещал направить запросы в Минобороны и военную прокуратуру, а также связаться с командованием подразделений, в которых служили новосибирцы.

"Сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь родственникам героев", — сказал он.

Как ранее писал Сиб.фм, президент Владимир Путин наградил медалью "За отвагу" мобилизованного из Новосибирской области Максима Петлевана.

Напомним, в Новосибирске 26 июля открылся мемориал погибшим в ходе СВО бойцам ЧВК "Вагнер".