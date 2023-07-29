В Новосибирске выставили на продажу коллекционную куклу Барби за 25 тыс рублей

Жительница Новосибирска продает раритетную куклу Барби 1988 года выпуска.

Жительница Новосибирска продает редкую куклу Барби 1988 года выпуска. За раритетную игрушку владелица просит 25 тысяч рублей.

Как рассказала Сиб.фм автор объявления, Виктория, игрушка принадлежит к рождественской серии Happy Holiday's Venezuela. Это довольно редкий экземпляр. Кроме того, кукла сохранилась в идеальном состоянии, поскольку ею не играли, а любовались.

"Куклу приобрела у взрослого коллекционера в том виде, состоянии и комплектации, которые на фото", — уточнила владелица куклы Барби. По ее словам, рождественскую Барби она приобретала по той же цене, по какой продает.

"Продаю не на фоне выхода фильма, а в связи со сменой интересов", — пояснила продавец.

Барби из объявления — первая из линейки рождественских кукол в 1988 году — Happy Holiday's. Особенности куклы — роскошное красное платье, белокурые волосы, праздничный макияж и модные аксессуары. До этой модели у Барби не было украшений на туфельках, здесь это было сделано впервые.

Как ранее писал Сиб.фм, художественные фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не покажут в кинотеатрах Новосибирска раньше октября.

Напомним, в Новосибирске косметолог Ангелина Аленкова перевоплощается в Барби и фотографируется для соцсетей