В Новосибирской области 42 человека заболели острым гепатитом в 2023 году

В Новосибирской области в 2023 году зарегистрировано 42 случая острого вирусного гепатита.

С начала 2023 года в Новосибирской области выявлено 42 случая острого вирусного гепатита. Это на 1,3% ниже показателя прошлого года, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Самым распространенным является гепатит А — им заболели 35 человек. Еще у 4 пациентов выявлен гепатит, у троих диагностирован гепатит С.

В Роспотребнадзоре напомнили, что пути заражения гепатитом разные. К примеру, вирусы А и Е передаются через грязную воду, пищевые продукты и грязные руки.

"Заражение гепатитами В, С и D происходит с кровью, ее продуктами, спермой, слюной, вагинальными выделениями от лиц с выраженными и невыраженными формами острых и хронических гепатитов, циррозов печени, носителей антигена вируса гепатита В и антител к вирусу гепатита С", — уточнили в ведомстве.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске растет число заражений описторхозом из-за употребления недобросовестно приготовленных роллов и суши. В целях экономии некоторые производители используют речную рыбу в своих блюдах.