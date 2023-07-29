В Новосибирской области "Москвич" с двумя детьми попал в страшное ДТП

В Новосибирской области четыре человека пострадали в ДТП с участием автомобилей "Москвич" и Mitsubishi Outlander.

Двое детей пострадали в результате автомобильной аварии в Искитимском районе Новосибирской области 29 июля. Мальчик и девочка в возрасте примерно 10 и 15 лет находились в салоне "Москвича", который врезался в Mitsubishi Outlander.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, ДТП произошло около 16 часов дня.

Водитель отечественного авто с детьми ехал в сторону села Завьялово. В пути он не справился с управлением и столкнулся в иномаркой Mitsubishi.

По данным полиции, в аварии пострадали также водитель "Москвича" 1970 года рождения и водитель иномарки 1956 года рождения.

Все пострадавшие госпитализированы, на месте работают инспекторы ГИБДД.

Напомним, в субботу, 29 июля, в Новосибирской области погиб водитель бетономешалки, который столкнулся с поездом на железнодорожном переезде.