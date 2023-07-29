В посёлке под Новосибирском женщина проехала коляской по своему сыну

В Новосибирской области женщина избила своего малолетнего ребенка в магазине.

В посёлке Горный Тогучинского района Новосибирской области в магазине «Магнит Косметик» женщина избила своего ребенка. Следователи СУ СКР по НСО начали проверку.

На видеозаписи с камеры наблюдения, которую опубликовали в группе "ЧП-Новосибирск" Вконтакте, видно, как женщина несколько раз ударила ребенка рукой, отпустила на землю с высоты около метра и переехала коляской.

Следователям предстоит выяснить, при каких обстоятельствах это произошло. Сотрудники полиции зарегистрировали информацию о жестоком обращении с ребёнком, и устанавливают личность женщины.

Если состав преступления будет доказан, то по статье о насилии над детьми (156 УК РФ) женщине может грозить до трёх лет лишения свободы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске опубликовали видео избиения детей в детском саду. Его опубликовала мать девочки, которая ранее была в этом детсаде, но ушла из-за отношения и неправильного питания. Некоторое время родители не могли доказать нарушения закона со стороны воспитателей, но теперь получили записи многократных актов насилия над детьми.

Следственный комитет и прокуратура Новосибирской области уже начали проверку. Если вина воспитателей будет доказана, то по ст. 117 УК РФ (истязание) им грозит до семи лет лишения свободы.