Бастрыкин поручил доложить об избиении ребёнка в магазине под Новосибирском

Момент избиения ребёнка матерью в одном из магазинов попал на видео.

Глава Следственного комитета России потребовал доклад о проверке, касающейся случая избиения ребенка в Новосибирской области. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в населенном пункте Горный Тогучинского района Новосибирской области женщина, находясь в одной из торговых точек, несколько раз ударила своего несовершеннолетнего ребенка. Следственным управлением Следственного комитета России по Новосибирской области была немедленно начата процессуальная проверка этого инцидента.

Ранее Сиб.фм сообщал, как 29-летняя жительница Тогучинского района обратилась в отдел полиции и заявила, что избила свою малолетнюю дочь, объясняя свои действия тем, что ребенок не слушался. Согласно информации из пресс-службы Главного управления МВД по Новосибирской области, полиция установила женщину, запечатленную на видеозаписи, и пригласила ее в отдел для дальнейшего разбирательства.

По предварительной информации, ребенок не понес тяжелых повреждений. Полицейские провели профилактическую беседу с женщиной и зарегистрируют ее в органах внутренних дел для последующего наблюдения.

Семье будет оказана профилактическая помощь.

Как ранее писал Сиб.фм, инцидент произошел в посёлке Горный Тогучинского района Новосибирской области в магазине «Магнит Косметик».