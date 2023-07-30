Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ пройдёт в Санкт-Петербурге: онлайн-трансляция

30 июля в Санкт-Петербурге пройдёт главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ.

Онлайн-трансляция главного военно-морского парада начнётся в 15:00 по новосибирскому времени, в 11:00 — по петербургскому.

Ежегодно парад устраивают в Санкт-Петербурге в День Военно-Морского Флота, который отмечается в последнее воскресение июля. Как правило, в нём участвует более сорока военных кораблей и подводных лодок, а также около четырёх десятков самолётов и вертолётов. Принимает парад президент РФ Владимир Путин.

В 2023 году в параде задействуют около 3000 военнослужащих и 29 кораблей, катеров и подлодок ВМФ России.

Напомним, что в Новосибирске 30 июля в 10:30 началось торжественное открытие традиционного авиашоу «Виват, Россия!» в Мочище. В фестивале приняли участие около 400 человек и 80 судов.