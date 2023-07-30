На левом берегу Новосибирска 30 июля выпал град

Новосибирцы сообщили о выпавшем граде на левобережье.

Град обрушился на левобережье Новосибирска 30 июля. Об этом сообщили местные жители, пишет издание VN.ru.

Синоптики не предупреждали о возможных ледяных осадках, и поэтому пришло совершенно неожиданно, когда сильный ветер внезапно принес град. Град выпал в районе Монумента Славы, и на правом берегу города пролился мощный ливень.

Согласно прогнозам, во второй половине дня ожидается еще одна непогода с грозами.

Ранее синоптик Наталья Кичанова рассказала о предстоящем потеплении в начале августа. В некоторых районах температура воздуха поднимется до отметки +32 градуса.