Опубликована программа празднования Дня Военно-морского флота в Новосибирске

В Новосибирске появилась программа Дня Военно-морского флота.

Программу Дня Военно-морского флота РФ в Новосибирске опубликовала пресс-служба мэрии. Праздник начнётся 30 июля в 10:00 и продлится до 12:00.

Организаторами стали Новосибирское морское собрание совместно с Сибирским государственным университетом водного транспорта при поддержке мэрии города Новосибирска.

Программа мероприятия:

10.00 – торжественный подъем флага ВМФ РФ у мемориала «Морякам и речникам, отдавшим жизнь за Отечество» (ул. Обская, 2).

10.00–10.20 – поздравление участников мероприятия.

10.20–10.30 – возложение цветов к закладному камню. Минута молчания.

11.00–12.00 – концерт на площадке в ПКиО «Михайловская набережная».

Напомним, что 29 июля в Новосибирске стартовала юбилейная 65-я парусная регата на Обском море. В соревнованиях приняли участие 460 яхтсменов их 10 регионов России.