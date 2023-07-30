В метро Новосибирска заметили Человека-паука

Жители Новосибирска увидели супергероя в подземке.

В метрополитене Новосибирска появился загадочный Человек-паук, который поразил пассажиров своими акробатическими трюками. Необычное представление было опубликовано в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Событие произошло утром 30 июля, когда мужчина, переодетый в костюм Человека-паука, вошел в вагон метро. Начав свою небольшую шоу-программу, он совершил эффектное сальто назад в узком проходе между сиденьями, а затем с легкостью взобрался на поручни, продемонстрировав свое акробатическое мастерство.

Завершив выступление, Человек-паук даже дал двум пассажирам «кулачок», вися вниз головой.

Местные жители в комментариях оставили положительные отзывы, похвалив мужчину за его позитивный настрой и оригинальное выступление.

Напомним, в Новосибирске женщина справила нужду и затанцевала посреди улицы.