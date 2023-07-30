В Новосибирске 8-летнюю девочку во дворе дома сбил водитель Mercedes-Benz

Mercedes-Benz сбил 8-летнюю девочку во дворе дома в Новосибирске.

Вечером 29 июля во дворе дома №105 на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска водитель Mercedes-Benz S-350 сбил 8-летнюю девочку. В результате ДТП ребёнка увезли в больницу. Об этом сообщили в местной Госавтоинспекции.

«39-летний водитель двигался по внутридворой территории и в пути следования совершил наезд на пешехода, который выбежал из-за припаркованного автомобиля», — прокомментировали в ведомстве.

На место происшествия прибыл наряд Госавтоинспеции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее «Сиб.фм» сообщал, что двое детей пострадали в результате ДТП в Искитимском районе Новосибирской области 29 июля. Мальчик и девочка в возрасте примерно 10 и 15 лет находились в салоне «Москвича», который врезался в Mitsubishi Outlander.

Напомним, что 29 июля в Новосибирской области погиб водитель бетономешалки, который столкнулся с поездом на железнодорожном переезде.