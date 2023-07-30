В Новосибирске детсад с воспитателями-садистами проверят по поручению Бастрыкина

Глава СК РФ Александр Бастрыкин проверит детский сад в Новосибирске, где избили ребёнка.

29 июля председателя СК РФ Александра Бастрыкина заинтересовал детский сад на улице Кошурникова Новосибирска, в котором избили ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе центрального аппарата ведомства.

Напомним, что в детский сад «Маленький принц» расположен по адресу Кошурникова, 22/2. Накануне воспитательница группы средних лет пыталась усадить мальчика поесть. Ребёнок отказался, из-за чего женщина бросила его на пол и сильно дёрнула за руку.

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения и моментально разлетелся по соцсетям. Жители Новосибирска в ярости от произошедшего.

СУ СКР Новосибирской области начало проверку видео, а 29 Александр Бастрыкин потребовал от подчинённых доклад о её продвижении.

«Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Евгению Долгалеву представить доклад о ходе проверки и всех установленных обстоятельствах», — отметили в Следкоме.

Ранее в Новосибирской области мать, избившая малолетнюю дочь в магазине, заявила, что ребенок ее не слушался. Сибирячка, попавшая на видео, была выявлена полицейскими и вместе с ребенком приглашена в ОВД для разбирательства. В ходе проверки было установлено, что семья благополучная, на учете не состоит.