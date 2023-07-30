В Новосибирске два водителя на чёрных LADA без номеров объехали пробку по тротуару

Двое водителей на чёрных LADA без номеров объехали пробку по тротуару в Кировском районе Новосибирска.

Днём 29 июля жители Новосибирска заметили, как двое автомобилистов объезжают пробку по тротуару в на улице Сибиряков-Гвардейцев Кировском районе. Запись видеорегистратора свидетеля инцидента опубликовали в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Известно, что мужчины на чёрных LADA Priora и «девятке» выехали на тротуар, когда там находились пешеходы. На обеих машинах отсутствовали номера, а стёкла были затонированы.

«Чёткие пацанчики на тонированных тазах без номеров в пробке не стоят», — иронизирует автор поста.

Юрист Алексей Аржанников рассказал «АиФ-Новосибирск», что автомобилисты получат несколько штрафов: 2 000 рублей за движение по тротуарам (ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ), 500 рублей за нарушение правил тонировки (ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ) и ещё 5 000 рублей за управление транспортными средствами без государственных регистрационных знаков (ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ). За последнее нарушение можно лишиться прав на срок от одного до трёх месяцев.

По мнению юриста, остановить нарушителей смогли бы только бетонные полусферы или металлические столбики. Однако лучшим решением проблемы Алексей Аржанников считает «внедрение в сознание водителей понимания неотвратимости наказания».

«Такие нарушения, как рассмотренные выше, имеют место быть в нашем городе только по одной причине — нет неотвратимости наказания. Водители понимают, что их нарушение с высокой долей вероятности останется без внимания ГИБДД и без санкций с её стороны», — заключил юрист.

Напомним, что вечером 29 июля во дворе дома №105 на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска водитель Mercedes-Benz S-350 сбил 8-летнюю девочку. В результате ДТП ребёнка увезли в больницу.