В Новосибирске мастера отлили колокол в подарок жителям Тюмени на День города

Колокол в подарок Тюмени на День города отлили мастера из Новосибирска.

Мастера из Сибирского центра колокольного искусства Новосибирской митрополии отлили большой колокол для тюменцев в честь Дня города. На него нанесли орнамент и герб семьи Гилевых — они занимались созданием колоколов для сибирских городов 200 лет назад.

Тюмень в этом году отмечает свой 437 день рождения. В честь этого праздника город получит ещё 30 колоколов. Их используют для проведения концерта в стиле исторической реконструкции.

Сейчас найдено около 100 колоколов Гилевых. Их основную часть собрали в Новосибирске.

Как отметил глава Сибирского центра колокольного искусства Алексей Талашкин, в XVIII веке в Сибири часто использовали корабельные якоря из-за дефицита колоколов. Теперь мастера Новосибирской митрополии хотят изготовить их и проверить, как звонил якорь.

Напомним, что в Новосибирске в честь Дня Крещения Руси 30 июля пройдут божественная литургия и крестный ход.