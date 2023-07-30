В Новосибирске нашли тело 47-летней женщины в квартире

Спасатели обнаружили труп женщины в Новосибирске.

В одной из квартир в Новосибирске спасатели обнаружили тело 47-летней женщины. Спасателям пришлось вскрыть дверь, чтобы получить доступ к помещению.

Сообщение о произошедшем поступило в официальную группу МАСС. Инцидент случился днем 29 июля в Дзержинском районе. Жители дома на Промышленной улице обратились за помощью, так как женщина не выходила из своей квартиры в течение продолжительного времени.

Спасатели, прибывшие на место вызова, обнаружили, что женщина умерла. Ее тело было передано сотрудникам полиции для проведения расследования. В настоящее время проводится проверка, чтобы выяснить обстоятельства трагического происшествия.

Напомним, в Новосибирске утонула 63-летняя женщина.